Житель Ленобласти оборудовал нарколабораторию в Калужской области

В Жуковском районе Калужской области обнаружения нарколаборатории. Фигурантом уголовного дела о производстве психоактивных веществ стал житель Ленинградской области.
Свою деятельность подозреваемый организовал на территории частного дома. На месте полицейские изъяли полимерный пакет с веществом массой более 135 граммов. На территории участка найдены оборудование и пять контейнеров с жидкостью, которую направили на экспертизу.
Жителю Ленинградской области грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя...
26.12.2022 3651