Житель Ленобласти оборудовал нарколабораторию в Калужской области

В Жуковском районе Калужской области обнаружения нарколаборатории. Фигурантом уголовного дела о производстве психоактивных веществ стал житель Ленинградской области.

Свою деятельность подозреваемый организовал на территории частного дома. На месте полицейские изъяли полимерный пакет с веществом массой более 135 граммов. На территории участка найдены оборудование и пять контейнеров с жидкостью, которую направили на экспертизу.

Жителю Ленинградской области грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.