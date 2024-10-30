Житель Ленобласти оборудовал нарколабораторию в Калужской области

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В Жуковском районе Калужской области обнаружения нарколаборатории. Фигурантом уголовного дела о производстве психоактивных веществ стал житель Ленинградской области.

Свою деятельность подозреваемый организовал на территории частного дома. На месте полицейские изъяли полимерный пакет с веществом массой более 135 граммов. На территории участка найдены оборудование и пять контейнеров с жидкостью, которую направили на экспертизу.

Жителю Ленинградской области грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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26.12.2022 3651
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