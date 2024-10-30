Уровень воды в Неве поднялся выше нормы

Уровень воды в Неве 30 октября поднялся выше нормы. По данным измерительной станции на Мытнинской набережной, наибольшее значение зафиксировали в 14:07, когда уровень достиг 111 сантиметров.

К вечеру уровень воды снизился до 97 сантиметров. Резкое повышение связано с сильным ветром, из-за которого вода из Финского залива быстрее переместилась в Неву.

МЧС предупредило местных жителей, что 31 октября в Санкт-Петербурге ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +6 °C, местами пройдут дожди с мокрым снегом.