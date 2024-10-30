Нейросеть оштрафовала владельца здания с 58 кондиционерами на фасаде в Колпино

Нейросетевой комплекс «Городовой» выявил нарушения на фасаде нежилого здания в Колпино. На лицевой части установлено 58 кондиционеров – это нарушение правил благоустройства.

Нейросеть сформировала протокол по факту нарушений. Собственник понял, что продолжит получать штрафы, поэтому решил отремонтировать фасад и снять все кондиционеры.

Всего с лета 2023 года нейросетевой комплекс «Городовой» выявил более 300 фасадов нежилых зданий с незаконными кондиционерами.