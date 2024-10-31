Недопущенный до Игр-2024 российский борец победил чемпиона ОИ из США со счетом 7:0

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из России Абдулрашид Садулаев победил олимпийского чемпиона Игр-2020 американца Дэвида Тейлора.
Схватка прошла в первом раунде мирового первенства в неолимпийских весовых категориях. Турнир проходит в албанской Тиране.
Российский спортсмен одолел американцы со счетом 7:0 в схватке в весовой категории до 92 килограммов.
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