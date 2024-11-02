В Арабских Эмиратах продают советский лимузин за более чем $700 тысяч

Ранее автомобиль находился в Гараже особого назначения СССР и перевозил Горбачева.

ВАрабских Эмиратах выставили на продажу лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска, ранее принадлежавший Михаилу Горбачеву. Как сообщает Telegram-канал No Limits, автомобиль имеет пробег всего 8 тысяч километров. Цена на редкий экземпляр составляет 2,6 миллиона дирхамов, что эквивалентно примерно 710 тысячам долларов США.

ЗИЛ-41047 является последним рестайлингом модели ЗИЛ-114 и был запущен в производство в 1985 году, когда Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Лимузин отличается прямоугольными фарами и обновленной радиаторной решеткой, а также поворотниками, расположенными на крыльях.