Петербург и Москву свяжут дополнительные «Сапсаны» в новогодние праздники

В новогодние праздники, с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, между Петербургом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда.

Как сообщает РЖД, дополнительные рейсы появились в утреннем расписании. Поезда поедут из Москвы в 11:30 (поезд №764) и в 11:40 (поезд №766), из Петербурга — в 11:00 (поезд №763) и в 11:10 (поезд №765). Дополнительные «Сапсаны» будут курсировать ежедневно.