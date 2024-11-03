В середине ноября ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Примерно через 3 недели ожидается подъем заболеваемости, но это плановое значение, о котором судят, насколько будет напряженный эпидсезон, уточнил Горелов.

Вторую волну заболеваемости стоит ожидать в феврале — после школьных каникул, добавил эксперт и призвал вакцинироваться.