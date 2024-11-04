На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 4 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 664 ограничение скорости движения в направлении г. СанктПетербурга с 08:00 до 19:00, замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка указательных вех;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций неукрепленной обочины;

км 134-142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-5 подъезд к г.Выборгу№1 ограничение скорости движения в оба направления (реверсивное движение) с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» подъезд к МАПП Светогорск:

км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации обочины;

км 0-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия, заливка швов.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):