Электрички Ленинградского направления ОЖД следуют в Москву и обратно с опозданием

Пригородные электропоезда Ленинградского направления на момент подготовки публикации следуют в сторону Москвы и обратно с опозданием.

Прибытие и отправление с Ленинградского вокзала происходит с максимальным временем опоздания до 30 минут.

«Причины опоздания – технические. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», – сообщают в ОЖД

Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по бесплатному номеру 8 800 775-00-00.