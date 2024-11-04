Электрички Ленинградского направления ОЖД следуют в Москву и обратно с опозданием

Пригородные электропоезда Ленинградского направления на момент подготовки публикации следуют в сторону Москвы и обратно с опозданием.
Прибытие и отправление с Ленинградского вокзала происходит с максимальным временем опоздания до 30 минут.
«Причины опоздания – технические. Железнодорожники предпринимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», – сообщают в ОЖД
Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по бесплатному номеру 8 800 775-00-00.
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19.08.2022 2789