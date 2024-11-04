Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 71-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Уды и Одноробовка Харьковской области.

Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 60-й, 630-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й, 125-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Першотравневое, Ковшаровка, Сеньково, Богуславка Харьковской области, Петровское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й танковой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие M119 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 67-й механизированных, 46-й аэромобильной, 5-й и 79-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку подразделения 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 32-й и 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й, 117-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Барановка, Клебан-Бык, Дылеевка, Новоселидовка, Дзержинск, Берестки, Щербиновка, Миролюбовка, Шевченко и Нелеповка Донецкой Народной Республики.

Отражены 10 контратак формирований 35-й, 93-й, 100-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, боевую бронированную машину «Козак», три пикапа, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Островское, Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки формирований 23-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 124-й, 126-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Осокоровка, Никольское Херсонской области и города Херсон.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, два автомобиля и два склада с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энгергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35258 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19038 танков и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17295 орудий полевой артиллерии и минометов, 27972 единицы специальной военной автомобильной техники.