Петербуржца оштрафовали на десятки тысяч рублей за ловлю судаков

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать 69,4 тысячи рублей с рыбака за незаконный вылов судаков.
В августе 2024 года петербуржец выловил в акватории Финского залива 21 судака общим весом 9,4 килограмма. Пойманные рыбы имели длину менее 40 сантиметров, что нарушает правила рыбной ловли.
Мужчина отказался добровольно возместить причиненный ущерб и не явился на судебное заседание. В итоге с обвиненного взыскали 69,4 тысячи рублей, что составляет 3 305 рублей за каждую пойманную рыбу.
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