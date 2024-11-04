Петербуржца оштрафовали на десятки тысяч рублей за ловлю судаков

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать 69,4 тысячи рублей с рыбака за незаконный вылов судаков.

В августе 2024 года петербуржец выловил в акватории Финского залива 21 судака общим весом 9,4 килограмма. Пойманные рыбы имели длину менее 40 сантиметров, что нарушает правила рыбной ловли.

Мужчина отказался добровольно возместить причиненный ущерб и не явился на судебное заседание. В итоге с обвиненного взыскали 69,4 тысячи рублей, что составляет 3 305 рублей за каждую пойманную рыбу.