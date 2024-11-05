Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам

За девять последних месяцев российские ноутбуки обогнали по продажам американские бренды Dell, HP и Apple, заняв 11,6% рынка по сравнению с 10% западных конкурентов.

Произошло это, как пишет «Коммерсантъ», не только из-за ухода американских брендов, но и благодаря возросшей активности в рекламе.

По итогам последних девяти месяцев 2024 года в России продали 2,58 млн ноутбуков на сумму 163,3 млрд рублей — это на 12% выше показателей всего прошлого года в денежном выражении, и на 6% — в количественном.

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Сильнее всего выросли в продажах российские бренды Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. Однако основную долю (70-72%) на рынке на данный момент по-прежнему занимают производители из Китая и Тайваня (Asus, Lenovo, MSI и другие).