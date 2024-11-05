Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 560 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.