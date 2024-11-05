В Минобороны не исключают возможность провокации с «грязной бомбой» со стороны Киева

Для противодействия России киевский режим может пойти на провокацию с «грязной бомбой». Такое заявление сделал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Генерал заявил, что даже отсутствие технического потенциала в создании ядерных боеприпасов не влияют на возможности Киева по созданию «грязной бомбы».

«Вместе с тем с учётом того, что на Украине используется и хранится ядерное топливо, в основном, российского производства, киевский режим способен пойти на провокацию, направленную против населения Российской Федерации, с целью дискредитации органов государственной и местной власти, распространения панических настроений, дестабилизации обстановки и, тем самым, противодействия задачам специальной военной операции», — озвучил он.

Также он отметил, что в СБУ обучают применению «грязной бомбы», её изготовлению и подрыву в местах большого скопления людей. Кроме того, Киев уклоняется от предоставления специалистам МАГАТЭ полного доступа к объектам Чернобыльской зоны отчуждения.

Несмотря на всё это, Кириллов заявил, что «скрытное проведение подобной акции невозможно».