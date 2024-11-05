В Мяглово «моржи» открыли новый сезон

Приход холодов любители экстремальных купаний отметили заплывом в Мяглово во Всеволожском районе Ленобласти.
Там прошел семейный МоржеФест «Сказка» и Кубок по зимнему многоборью «Влëд»: закал-бег на 1 км, минута отжимания и заплыв на 25 м.
Видео: администрация Ленобласти.
Теперь в Мяглово можно профессионально заниматься моржеванием — Федерация зимнего плавания Ленобласти открыла Центр закаливания и зимнего плавания.
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01.11.2024 194