В Мяглово «моржи» открыли новый сезон

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Приход холодов любители экстремальных купаний отметили заплывом в Мяглово во Всеволожском районе Ленобласти.

Там прошел семейный МоржеФест «Сказка» и Кубок по зимнему многоборью «Влëд»: закал-бег на 1 км, минута отжимания и заплыв на 25 м.

Видео: администрация Ленобласти.

Теперь в Мяглово можно профессионально заниматься моржеванием — Федерация зимнего плавания Ленобласти открыла Центр закаливания и зимнего плавания.

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01.11.2024 194
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