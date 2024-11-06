Иномарка сбила школьника на зебре в Ломоносовском районе

На 60-м километре трассы «Санкт-Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе 5 ноября около 17:15 Renault Kaptur сбил 14-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем иномарки находилась 68-летняя жительница Соснового Бора, направлявшаяся домой из поселка Большая Ижора. В 2024 году она 14 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами и ссадинами головы и тела.