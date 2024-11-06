Жителей Ленобласти приглашают на бюджетные слушания, которые пройдут в Тосно

Публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»: пройдут 7 ноября в 11:00 в Тосненском ДК.

Проект представит первый заместитель председателя Правительства области – председатель комитета финансов Роман Марков. Для тех, кто не может посетить мероприятие лично, но интересуется бюджетными вопросами региона, будет организована онлайн-трансляция, во время которой будет предоставлена возможность оставить вопросы и замечания в формате комментариев.

Также в период с 12:00 до 13:00 7 ноября можно будет задавать вопросы по телефону 006 — для стационарных телефонов на территории области (бесплатный); а также по телефону +7 813 61 315 01 (оплата в соответствии с тарифом оператора).

Согласно представленному законопроекту, доходы Ленинградской области на 2025 год запланированы на уровне 240 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы ожидаются в объеме 224,2 млрд рублей, а безвозмездные поступления – 15,8 млрд рублей. Расходы на 2025 год составят 263,5 млрд рублей. Дефицит составит 23,5 млрд.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне.