Google раскрыл на картах расположение военных объектов в Украине

Сервис Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины и раскрыл расположение военных объектов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

«Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых «палит» размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», – написал Андрей Коваленко

По его словам, снимки Google Maps уже начала «активно разгонять» российская сторона. Скриншоты военных объектов Украины опубликовали военкоры. Согласно обновленным картам, даже на некоторых гражданских объектах появились системы ПВО. Телеграм-каналы идентифицировали их как зенитно-ракетные комплексы Patriot