В Госдуме предложили выдавать квартиры сотрудникам МВД после выхода на пенсию

В России предложили бесплатно выдавать квартиры вышедшим на пенсию сотрудникам МВД. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму депутаты от ЛДПР, пишут «Известия».

По словам авторов инициативы, на сегодняшний день около 87 тысяч сотрудников не могут использовать существующую льготу на единовременную выплату для приобретения жилья. В связи с этим ЛДПР выступила с инициативой решить эту проблему системно и поэтапно. Депутаты предлагают обеспечить жильем в трехлетний срок всех, кто стоит в очереди на такую выплату, а затем с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры.