В Петербурге приостановили свыше 40 уголовных дел после подписания контрактов с Минобороны

Суды Петербурга приостановили 42 уголовных дела в связи с заключением подсудимыми контрактов с Минобороны, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Из подсудимых, которые подписали такие договоры, 15 проходят по статьям 228 и 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотиков; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков), 13 человек — по статьям 158 и 159 УК РФ (кража; мошенничество) и еще семь — по статье 157 УК РФ (неуплата алиментов).

При этом, отметила Лебедева, не во всех случаях Минобороны соглашается заключать такие контракты с фигурантами уголовных дел. В частности, ведомство отказало обвиняемому в 22 эпизодах мошенничества.