В Приозерском районе Ленобласти завершается еще один крупный ремонт дороги — от Новоприозерского шоссе до Борисово и далее.

На этом участке уже обновили асфальт, установили новые автобусные остановки и знаки, а также нанесли разметку. Дорожникам осталось прочистить кюветы и укрепить откосы, рассказали в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству.

Видео: комитет по дорожному хозяйству ЛО

С другой стороны шоссе, на участке дороги возле Сосново, также завершаются работы: в этом году там заменили около шести километров асфальта, весной 2025 года заменят оставшиеся 11 километров.