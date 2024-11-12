Президент Финляндии рассказал о желании Трампа прийти к скорейшему мирному урегулированию в Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп «очень серьезно настроен» заключить мирное соглашение по Украине. И для таких переговоров сегодня есть окно возможностей. Об этом рассказал Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб.

По итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом Александру Стуббу стало очевидно, что заявления республиканца о прекращении конфликта в Украине «следует воспринимать всерьез».

«Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Для этих переговоров есть окно возможностей между выборами и днем инаугурации», – сказал Александр Стубб

После начала СВО в Украине Финляндия поддержала санкции против Москвы, начала поставлять Киеву летальное оружие, а в апреле 2023 года стала 31-м членом Североатлантического альянса.