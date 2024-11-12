Житель Тихвинского района наказан за убийство жены ножом

В Ленинградской области суд признал 66-летнего жителя Тихвинского района виновным в убийстве жены 10 ноября 2023 года в деревне Свирь.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 59-летней супругой. И в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Мужчину приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима.