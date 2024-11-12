ФосАгро сообщили об увеличении объема инвестиций по итогам года до 75 млрд рублей

Руководство компании, чьи предприятия работают в Волхове (Ленинградская область), Череповце (Вологодская область), Кировске (Мурманская область) и Балакове (Саратовская область), сообщило на днях о ходе реализации ключевых инвестиционных проектов. По итогам 2024 года производитель минудобрений планирует направить на эти цели рекордные 75 млрд рублей.

Волховское предприятие в Ленинградской области является важной частью общей стратегии развития компании. После глубокой модернизации цехов, строительства новых технологических объектов выпуск удобрений здесь увеличился в пять раз. За девять месяцев 2024 года кардинально обновленный завод произвел почти 850 тысяч тонн удобрений, и до конца года здесь планируют выпустить больше миллиона тонн удобрений.

«На всех производственных комплексах продолжается планомерная работа в рамках стратегии развития до 2025 года. В Череповце и Волхове до конца года завершится реализация проектов по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. тонн», — сообщил в своём докладе генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

В компании также сообщили, что в Кировском горно-обогатительном комбинате, который отмечает свой 95-летний юбилей, полным ходом идет развитие рудно-сырьевой базы. В марте 2024 года состоялся ввод в эксплуатацию добычного горизонта +10 метров Кировского рудника. В конце текущего года планируется старт отработки подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения. А также идет строительство нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд рублей.

«Люди – главная ценность компании, а трудовой коллектив — основа всех производственных достижений и фундамент развития. Поэтому наш приоритет – забота о сотрудниках и всех жителях регионов присутствия. В 2021-2023 гг. средняя заработная плата сотрудников компании выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%», — отметил председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов, акцентировав внимание на важности выполнения компанией всех социальных обязательств.

Напомним, недавно экспертами RAEX было отмечено регулярное расширение Группой компаний социальных программ для своих сотрудников, а также значительный объём средств, выделенный на благотворительные цели и развитие инфраструктуры в регионах присутствия. Согласно обновленному ESG-рейтингу, компания имеет максимальный рейтинг ААА.

В Ленинградской области ФосАгро вкладывает средства в развитие Волхова и Волховского района. Например, реализован самый масштабный за всю историю своего существования проект благоустройства сквера им. С.М. Кирова. На проект было направлено свыше 60 миллионов рублей. Помимо этого, летом компания поддержала очередной этап строительства уникальной велодорожки, проложенной по «народной тропе». Как говорят эксперты, велодорожка должна стать частью межрегионального велосипедного маршрута «Из Варяг в Греки», соединяющего Новую Ладогу и Великий Новгород.