Ремонт теплосетей обойдется в 72 млн рублей в Петербурге

«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» ищет подрядчика, который проведет ремонт трубопроводов тепловых сетей. Об этом сообщает «АБН24».

По техническому заданию необходимо устранить повреждения на участках трубопроводов тепловых сетей. Подрядная организация должна иметь возможность выполнения работ одновременно на нескольких объектах.

До начала ремонта требуется провести обследование участков для определения точных объемов работ и необходимых материалов. В зонах производства работ подрядчик должен установить ограждения.

После ремонта требуется восстановить газоны и асфальтобетонное покрытие. Завершить работы необходимо до 31 мая 2026 года. Всего на ремонт планируют потратить 72 млн рублей.