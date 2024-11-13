Ленобласть выделила 600 миллионов на капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения

Комитет по ТЭК открыл прием заявок на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, который начнется в конце весны 2025 года.

«Делаем все, чтобы повысить надежность работы систем теплоснабжения во всех районах. В этом году заранее проводим отбор, чтобы у прошедших его поселений было время спокойно подготовиться. В проекте бюджета на 2025 год, прошедшем первое чтение, уже заложено 600 миллионов на капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, при дальнейшем внесении поправок эта сумма вырастет», — подчеркнул председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

В 2024 году в Ленинградской области было заменено около 10 тыс. метров теплосетей, проведены работы более чем на 50 котельных.

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В Ленинградской области создан ситуационный центр по энергетике, где на все вопросы по отоплению отвечают специалисты комитета по ТЭК, Госжилнадзора и муниципальных администраций.

Также жители Ленобласти, у которых есть вопросы по отоплению в их домах, могут обратиться в Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Заполнить обращение можно по этой ссылке.