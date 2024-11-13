У россиян начались рекордные со времен COVID-19 проблемы с выплатами кредитов

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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Индекс «кредитной сознательности» россиян по состоянию на 1 октября опустился до 1,53 пункта с 1,83 пункта годом ранее. Его период безостановочного снижения составил три квартала, сообщает РБК.

С начала 2024 года и по конец августа 800 тысяч россиян вышли на просрочку по займам у банков. А общее число неплательщиков выросло до 6,2 миллиона.

Рост просрочки наблюдается по кредитным картам, где ставки самые высокие среди всех банковских кредитов. Люди часто используют их, потому что банки не одобряют им кредиты наличными из-за высокой долговой нагрузки.

Также растет просрочка по ипотеке: к концу сентября ее общий объем вырос на 37 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А число займов, по которым клиенты банков перестали вовремя платить, достигло 52,2 тысячи.

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