Долг сына по алиментам выплатила его мать в Кингисеппском районе

Жительнице Кингисеппского района пришлось погасить долг по алиментам на содержание 11-летней дочери своего сына. Мужчина игнорировал решение суда о выплатах, официальной работы не имел и задолжал около 250 тысяч рублей.

Должника привлекли к административной ответственности, 20 часам обязательных работ. Но возвращать задолженность мужчина не стал. Приставы выяснили, что он владеет долей квартиры, где живет с матерью, и арестовали эту долю.

Мера подействовала, его мать сразу погасила задолженность. Сейчас ленинградец пошел на работу и текущие алименты удерживаются с его зарплаты, просрочек он не допускает.