Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией.
По ее словам, пока они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.
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06.11.2024 216
Напомним, в ноябре 2023 года Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.