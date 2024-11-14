В четверг, 14 ноября, состоялось заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, на котором рассматривались новые формы кибермошенничества с использованием ИИ и информационное противодействие.
Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в разговоре с «Общей газетой Ленинградской области» поделился тем, насколько актуальна проблема противодействия преступности в Интернете.
«Были затронуты формы фейков, устройств и техник, в том числе по сим-боксам, по «дропам», приемам обмана, применяемым для мошенничества и в антигосударственных практиках. Погружение в экспертизу востребованных для таких злоумышленных действий данных, устройств, методов позволяет законодателю оценить потенциалы, где может быть оказано самое эффективное противодействие», — отметил сенатор от Ленобласти.
По его словам, применение новейших технических инструментов и решений, уже позволяет оценивать легитимность операций на качественно новом уровне, оценивая риски и уязвимости, прерывать цепочки.
«И конечно же, крайне важно вести профилактическую, информационную работу среди жителей. Граждане должны критически осознавать, какие вмешательства могут грозить их финансовым интересам и иным правам. В том числе, речь шла об угрозах для одиноких, пожилых лиц, детей, становящихся объектами манипуляций. Все это требует нашего внимания, предупреждения и координации», — добавил Сергей Перминов.