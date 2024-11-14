Команда ветеранов СВО из Ленобласти отправилась на Всероссийский «Кубок Защитников Отечества»

Ветераны Михаил Пименов, Андрей Орехов и Виктор Ершов представят Ленинградскую область на Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО, которое пройдет 14-17 ноября на федеральной территории «Сириус».

В течение трех дней ветераны со всей страны будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

Организаторами мероприятиями стали фонд «Защитники Отечества», Министерство спорта, Паралимпийский комитет, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, администрация федеральной территории Сириус и министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

«Теперь весовая категория по серьезнее будет, раньше было ограничение по весу до 80 кг, теперь до 90 кг, это означает, что, если ты весишь 72 кг, против тебя могут поставить 90-килограммового соперника. Тем более ребята будут подготовленнее. Но там видно будет, чего загадывать. Так-то хотелось бы какие-то места занять. Посмотрим», – рассказал Михаил Пименов

Михаил Пименов родом из Лодейного Поля. Ушел на фронт летом 2022 года, воевал на Соледарском направлении. Вынося раненого товарища с поля боя, сам попал под массированный обстрел. Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцу проходить медицинскую реабилитацию, направляет на обследования, стационарное лечение и санатории, предлагает участвовать в параспортивных соревнованиях.