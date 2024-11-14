Команда ветеранов СВО из Ленобласти отправилась на Всероссийский «Кубок Защитников Отечества»

Ветераны Михаил Пименов, Андрей Орехов и Виктор Ершов представят Ленинградскую область на Всероссийском комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО, которое пройдет 14-17 ноября на федеральной территории «Сириус».
В течение трех дней ветераны со всей страны будут состязаться в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.
Организаторами мероприятиями стали фонд «Защитники Отечества», Министерство спорта, Паралимпийский комитет, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, администрация федеральной территории Сириус и министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.
Михаил Пименов родом из Лодейного Поля. Ушел на фронт летом 2022 года, воевал на Соледарском направлении. Вынося раненого товарища с поля боя, сам попал под массированный обстрел. Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцу проходить медицинскую реабилитацию, направляет на обследования, стационарное лечение и санатории, предлагает участвовать в параспортивных соревнованиях.