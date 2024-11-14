В Сертолово Всеволожского района Ленобласти с 1 января 2025 года будут внесены корректировки в работу общественного транспорта.

С нового года автобусный маршрут №439 будет курсировать от ЖК «Новое Сертолово» до ст. метро «Проспект Просвещения». Маршрут пройдет по Выборгскому шоссе без заезда в город. Первый автобус будет отправляться в 5:15, последний — в 22:45.

Фото: комитет по транспорту ЛО.

На маршруте №555А интервал движения будет сокращен до 12 минут в часы пик, а время работы продлено до 23:20. На маршруте №676 – интервал движения также будет сокращен до 10 минут в часы пик, а время работы продлено до полуночи. На маршруте №671- интервал сокращается до 15 минут в часы пик, время работы маршрута продлевается до 23:05.

Кроме того, маршрут №673 теперь будет отправляться от Центральной улицы. В часы пик интервал движения сократится в два раза и составит 8 минут. Маршрут будет работать до 00:20.

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