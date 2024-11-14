Дмитрий Патрушев оценил работу растениеводства в Ленинградской области

Зампредседателя правительства РФ и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценили результаты работы АПК 47 региона.
Дмитрий Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный комплекс агрофирмы «Выборжец» и овощехранилища племзавода «Приневское». Хозяйства производят порядка 50% овощей региона.
Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.
Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.