Дмитрий Патрушев оценил работу растениеводства в Ленинградской области

Зампредседателя правительства РФ и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценили результаты работы АПК 47 региона.

Дмитрий Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный комплекс агрофирмы «Выборжец» и овощехранилища племзавода «Приневское». Хозяйства производят порядка 50% овощей региона.

Региональная господдержка продовольственной безопасности – 6,6 млрд рублей. Увеличение на 2025 год – 11%. Средняя зарплата в АПК Ленобласти сегодня свыше 77 тысяч рублей, рост в 2024 году составил 24%. Область привлекает инвестиции в АПК, реализует крупные инвестпроекты, — рассказал Александр Дрозденко.

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.