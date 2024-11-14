В трех районах Петербурга с 16 ноября перекроют движение

Строительные и производственные работы ограничат движение автомобилистов сразу в трех районах Санкт-Петербурга с 16 ноября.

В Василеостровском районе из-за строительства водопроводной сети до 19 января 2025 года нельзя будет проехать по боковому проезду Наличной улицы (четная сторона) от Новосмоленской набережной до улицы Нахимова.

В Кировском районе 16 и 17 ноября водители не проедут по Двинской улице от набережной Екатерингофки до Виндавской улицы из-за прокладки инженерных сетей.

В эти же числа в Московском районе закроют движение по улице Ленсовета от Авиационной до улицы Гастелло. Объехать дорожные работы можно будет через Московский проспект или улицу Фрунзе.