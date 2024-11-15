Тело студента нашли возле общежития в Петербурге

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Экстренные службы на улицу Здоровцева, 12, в Санкт-Петербурге вызвала заведующая общежитием Технологического института. Помощь врачей уже не требовалась, медики констатировали смерть.

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Фото: Фонтанка

Установлено, что погибший – 20-летний второкурсник БГТУ «ВОЕНМЕХ» из Миасса. Известно, что в последнее время он ссорился с девушкой. Обстоятельства смерти молодого человека устанавливаются.

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08.09.2023 3124
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