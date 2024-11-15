Фельдшер скорой впервые приняла роды в машине в Сертолово. До больницы оставалось буквально три минуты

В Сертолово женщине на 39-40-й неделе беременности пришлось рожать в машине скорой. Роды у нее принимала фельдшер Екатерина Лунькова, для который это было впервые в ее практике.

Вызов поступил, когда у женщины только начались схватки. Ее осмотрели и повезли во Всеволожский роддом. В пути у беременной усилилась частота схваток и начались потуги.

До больницы оставалось ехать буквально три минуты, однако женщину довезти все равно не успели бы. Тогда медик решила остановить спецмашину в безопасном месте и приняла свои первые роды.

У молодой мамы родилась девочка. Ее согрели и уже через 10 минут передали врачам родильного дома.