В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

По данным Росгидрометцентра, с 10:00 16 ноября до 10:00 18 ноября на территории Санкт-Петербурга будет желтый уровень погодной опасности, сообщает «Петроград».
Желтый – второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Порывы местами могут достигать 15-18 метров в секунду.
Водителей просят быть внимательными, при возможности не использовать автотранспорт, так как есть риск ДТП. Пешеходам следует соблюдать особую осторожность.
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