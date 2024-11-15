В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

По данным Росгидрометцентра, с 10:00 16 ноября до 10:00 18 ноября на территории Санкт-Петербурга будет желтый уровень погодной опасности, сообщает «Петроград».

Желтый – второй уровень, означающий потенциально опасную погоду. Порывы местами могут достигать 15-18 метров в секунду.

Водителей просят быть внимательными, при возможности не использовать автотранспорт, так как есть риск ДТП. Пешеходам следует соблюдать особую осторожность.