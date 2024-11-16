The Economist: от Владимира Зеленского скрывают ухудшение ситуации на фронте

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не докладывают все о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне. Его держат в сауне», – сообщает источник издания

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в Украине готовится к переменам. В частности, украинские чиновники разочарованы тем, что в новую администрацию не вошел бывший госсекретарь Майк Помпео, который симпатизирует Киеву.

Также украинские власти обеспокоены тем, что предложения Дональда Трампа на момент подготовки публикации напоминают идеи кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса: создание демилитаризованной зоны на нынешней линии соприкосновения войск и отказ Киева от вступления в НАТО.