Физиотерапевт рассказал, какая обувь поможет снизить риск травм при гололеде

Высокие ботинки с фиксацией голеностопа могут помочь предотвратить растяжения и переломы во время гололеда. Об этом сообщил РИА «Новости» врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.

Если человек поскользнется или упадет, такая обувь снизит риск травм. Врачи советовали пожилым людям, которые более подвержены падениям и переломам в осенне-зимний период, выбирать обувь с нескользящей подошвой, добавлять острые наконечники к трости и использовать защитные бедренные протекторы в случае, если падения уже имели место.

Как сообщила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева, почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет хотя бы раз в год падают. И каждый второй человек старше 85 лет теряет способность к самостоятельному передвижению после падения.