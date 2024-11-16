Женщина выдала полиции порох сожителя в Подпорожском районе

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Фото: Baltphoto.ru

Полиция Подпорожского района 15 ноября получила заключение экспертов о содержимом четырех банок, которые добровольно передала 50-летняя жительница поселка Курба.

Женщина рассказала правоохранителям, что дома хранилось около 790 граммов пороха.

По предварительным данным, содержимое четырех металлических банок принадлежало 37-летнему сожителю женщины. Ранее владельцем взрывоопасного вещества был отец мужчины – он увлекался охотой и скончался в 1999 году.

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16.05.2022 6401
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