Женщина выдала полиции порох сожителя в Подпорожском районе

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Полиция Подпорожского района 15 ноября получила заключение экспертов о содержимом четырех банок, которые добровольно передала 50-летняя жительница поселка Курба.
Женщина рассказала правоохранителям, что дома хранилось около 790 граммов пороха.
По предварительным данным, содержимое четырех металлических банок принадлежало 37-летнему сожителю женщины. Ранее владельцем взрывоопасного вещества был отец мужчины – он увлекался охотой и скончался в 1999 году.
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16.05.2022 6401