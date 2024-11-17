Стрелок из Сланцев погиб в зоне СВО

В ходе СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Дмитрий Одоевский.

Он погиб 10 мая 2024 года. Ему было 32 года. Бойца похоронили на кладбище поселка Сосновка.

Дмитрий родился в Сланцах, после окончания местной школы-интернат работал на различных предприятиях и в организациях города. В декабре 2023 года он подписал контракт с Минобороны. Дмитрий Одоевский был стрелком в стрелковом отделении.