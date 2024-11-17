Взрывные работы на карьерах вновь потревожат жителей Выборгского района

В Выборгском районе Ленобласти с 18 по 22 ноября включительно пройдут плановые взрывные работы, передает районная администрация.

Взрывные работы запланированы с 10:00 до 18:00 на карьерах Каменногорского и Гончаровского поселений, а также в карьере «Эркиля», расположенном рядом с Выборгом.

Радиус опасной зоны ограничен 700 метрами. Местных жителей просят сохранять спокойствие.