Взрывные работы на карьерах вновь потревожат жителей Выборгского района

В Выборгском районе Ленобласти с 18 по 22 ноября включительно пройдут плановые взрывные работы, передает районная администрация.
Взрывные работы запланированы с 10:00 до 18:00 на карьерах Каменногорского и Гончаровского поселений, а также в карьере «Эркиля», расположенном рядом с Выборгом.
Радиус опасной зоны ограничен 700 метрами. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
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17.11.2024 80