Четыре студента из Ленобласти стали финалистами конкурса «Большая перемена»

Ребята выиграли во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который прошел в Нижнем Новгороде

В 2024 году в конкурсе участвовало более 1 миллиона ребят, а финал вышли 600 человек. Все полуфиналисты из Ленобласти стали победителями конкурса. Это Валерия Никанюк из Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, Иван Ткаченко и Елена Савинцева из Выборгского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина и Александр Доронин из Выборгского политехнического колледжа «Александровский» .

Напомним, что конкурс проводится уже пятый год подряд для разных возрастных категорий. За победу в конкурсе лауреаты I степени получили 1 миллион рублей, а лауреаты 2 степени 200 тысяч рублей.

В «Большой перемене» в 2021 году победителями стали четыре ленинградских школьника. Ранее их и остальных победителей со всей страны поздравил Владимир Путин. В 2022 году двое студентов из Ленобласти выиграли по одному миллиону рублей в рамках конкурса, в 2023 году победителями конкурса стали 11 ленинградских школьников.