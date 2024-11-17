ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным энергообъектам Украины

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня утром, 17 ноября, ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения. Все спланированные цели поражены.

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Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Противник потерял свыше 470 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину «Козак», четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 100 мм противотанковую пушку «Рапира». Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 520 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус», а также три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины «Козак» и «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля и 152 мм гаубицу «Мста-Б».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, восемь автомобилей и 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 80 военнослужащих, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера.