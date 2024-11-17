Жителям Ленобласти напомнили о температурных нормах в помещениях зимой

Специалисты комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти напомнили жителям региона, какая температура должна быть у них дома, на работе, в школах и детских садах зимой.

Согласно действующим нормативам, температура воздуха в квартире не должна опускаться ниже +18°C, а в угловых комнатах — ниже +20°C. Превышение допустимо максимум на 4°C. Днем снижать температуру нельзя, ночью – не более чем на 3°C.

В помещении на работе должно быть +23…+25°C, а если на улице температура воздуха ниже -10°C, то нормой считаются +22…+24°C на работе. В игровых и ясельных комнатах детсадов температура должна составлять +22…+24°C, а в спальнях – +19…+20°C. В учреждениях здравоохранения норма варьируется от 18°C до 28°C в зависимости от назначения помещения.

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Отопление должно работать круглосуточно и без перебоев, а суммарный перерыв в подаче тепла за месяц не должен превышать 24 часов. При длительных отключениях или снижении температуры, следует обратиться в ситуационный центр по энергетике.