Сильные осадки и до +5°C– погода в Ленобласти на 18 ноября

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 18 ноября.

В регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, утром, днем, преимущественно на севере-западе местами сильные. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем 0…+5°C. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.