Сильные осадки и до +5°C– погода в Ленобласти на 18 ноября

Поделиться

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 18 ноября.

В регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, утром, днем, преимущественно на севере-западе местами сильные. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4°C, днем 0…+5°C. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Вам будет интересно
Сильные осадки и до +5°C– погода в Ленобласти на 18 ноября погода, Ленобласть, дождь
Сегодня ночью россияне смогут увидеть метеорный поток Леониды
Жители России сегодня ночью смогут наблюдать главный звездопад ноября – в ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток Леониды...
17.11.2024 94
Автор