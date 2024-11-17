Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости

Европа умирает из-за низкой рождаемости, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Так бизнесмен прокомментировал публикацию о низких показателях рождаемости в странах Евросоюза. Согласно данным, коэффициент фертильности в Испании оказался равен 1,16. В Италии — 1,24, в Польше — 1,29. В Германии и Франции — 1,46 и 1,79 соответственно.
«Европа умирает», — вынес он неутешительный вердикт.
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