Илон Маск заявил, что Европа умирает из-за низкой рождаемости

Европа умирает из-за низкой рождаемости, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию о низких показателях рождаемости в странах Евросоюза. Согласно данным, коэффициент фертильности в Испании оказался равен 1,16. В Италии — 1,24, в Польше — 1,29. В Германии и Франции — 1,46 и 1,79 соответственно.

«Европа умирает», — вынес он неутешительный вердикт.