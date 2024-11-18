Силы ПВО ночью сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 18 ноября дважды отразили атаки украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в тг-канале.

В 3:54 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было. В 4:35 он рассказал, что в Павлово-Посадском городском округе сбили еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия.