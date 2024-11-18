Скелет беглеца из психиатрической лечебницы нашли в Зеленогорске. Голова отделена от туловища

В полицию 17 ноября около 09:20 сообщили о скелете, обнаруженном в лесу рядом со Средним проспектом в Зеленогорске. По предварительным данным, череп лежал отдельно от туловища, рук не было.

На ногах истлевшего тела были фрагменты одежды и обуви. На месте обнаружена банковская карта на имя 47-летнего петербуржца, наблюдавшегося у психиатров и самостоятельно покинувшего лечебницу.

Пропавшим без вести мужчину объявили в июне 2024 года. Точные причины и обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза.