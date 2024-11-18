У футболиста пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча РПЛ

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У нападающего «Краснодара» Федора Смолова пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».  

Футболист оставил аксессуар в шкафчике гостевой раздевалки в Казани. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, однако на них был заметен только вход в раздевалку. Найти часы не удалось.

«Краснодар» объявил о подписании контракта с Федором Смоловым 18 июня. Соглашение 34-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2025 года.

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06.05.2023 2262
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