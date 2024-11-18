У футболиста пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча РПЛ

У нападающего «Краснодара» Федора Смолова пропали часы за восемь миллионов рублей во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».

Футболист оставил аксессуар в шкафчике гостевой раздевалки в Казани. Сотрудники стадиона просмотрели камеры, однако на них был заметен только вход в раздевалку. Найти часы не удалось.

«Краснодар» объявил о подписании контракта с Федором Смоловым 18 июня. Соглашение 34-летнего нападающего рассчитано до 30 июня 2025 года.